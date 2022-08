“Porte chiuse nei negozi con l’aria condizionata”, la proposta di Lorenzoni (Lucca Futura”

“Un piccolo impegno per l’ambiente: firmare un’ordinanza per fare in modo che i negozi tengano chiuse le porte delle attività con aria condizionata accesa”. Questa la raccomandazione della consigliera Cecilia Lorenzoni (Lucca Futura) al consiglio comunale riunitosi ieri sera (5 agosto).

“In molte città, come per esempio Firenze – ha spiegato la consigliera Lorenzoni – sono state firmate ordinanze che prevedono che gli esercizi che utilizzano aria condizionata tengano le porte di accesso chiuse. Si tratta di un gesto semplice e automatico, che già chiunque di noi mette in pratica nella quotidianità: come chiudere i finestrini in auto o le finestra a casa se si accende il condizionatore. Allo stesso modo, per combattere lo spreco energetico e cercare di dare un po’ di sollievo all’ambiente durante quest’estate impossibile, chiediamo che anche i negozi si adeguino e chiudano le porte se tengono accesa l’aria condizionata». «In questo modo – prosegue – continueranno a garantire una temperatura gradevole al loro interno, ma senza inutili sprechi. La stessa ordinanza è entrata in vigore a Firenze e a Parigi: anche Lucca può impegnarsi per l’ambiente. Altri accorgimenti possibili sono le cosiddette. “barriere a lama d’aria”, ossia quei dispositivi posizionati sopra le porte d’ingresso che riducono la dispersione d’aria all’esterno del locale”.