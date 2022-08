Offese sessiste sui social alla vice presidente del consiglio comunale

“Pensa a mangiare fagotto”. E’ soltanto una delle pesanti offese sessiste e degli attacchi che la vice presidente del consiglio comunale Silvia Del Greco si è vista recapitare sui social dopo aver lanciato con un post la questione dell’alta velocità delle auto in viale San Concordio e in via Savonarola.

Una vicenda portata all’attenzione anche di Palazzo Santini attraverso una raccomandazione che la consigliera comunale del Pd ha illustrato all’inizio del consiglio comunale di venerdì scorso (5 luglio). Ma il suo intervento pubblico rilanciato nell’articolo sui social ha scatenato una sequela di commenti offensivi, condannati non solo dalla consigliera Del Greco ma anche dal presidente del Consiglio comunale, Enrico Torrini che ha stigmatizzato gli attacchi.

“Dopo aver segnalato una questione sollevata da alcuni residenti di San Concordio, ho provveduto a consegnare la criticità all’amministrazione. Questo è ciò che i miei occhi hanno letto tra i commenti – scrive Del Greco -: ‘Pensa a mangiare fagotto’, ‘Tra le tue gambe viaggiano a tutta velocità?’ ‘Pidiota sei la solita comunista’ e bla bla. Questi sono i commenti più pesanti che ho dovuto leggere, offendere e scrivere schifezze come queste vi rende persone migliori? Questo è il vostro momento di gloria? Cose di questo tipo fanno male, un dolore che non si immagina, soprattutto se a leggerle sono le persone che ti vogliono bene. Una grande delusione”.

“La presidenza del Consiglio comunale di Lucca – scrive Enrico Torrini – condanna le parole scritte alla vicepresidente vicaria Silvia Del Greco, in un suo post dove rappresentava legittimamente e con garbo il lavoro svolto da consigliere comunale. Le tifoserie fini a se stesse, devono cessare immediatamente e la presidenza invita tutte le forze politiche che compongono il consiglio comunale a condannare questo tipo di comportamenti. L’ufficio di presidenza esprime la sua solidarietà alla vice presidente vicaria del Greco e valuta azioni volte a ristabilire il rispetto nei confronti delle istituzioni ed i loro componenti”.

Solidarietà arriva anche dalla consigliera regionale del Pd, Valentina Mercanti: “Un forte abbraccio per solidarietà alla nostra consigliera comunale Silvia Del Greco, che ha ricevuto tremende offese sui social solo per essersi fatta portavoce di alcune criticità segnalatele dagli abitanti di San Concordio. Lei è forte e saprà reagire ma occorre ribadire che non c’è spazio tra noi per intimidazioni e azioni denigratorie. L’educazione e la civiltà non dovrebbero avere alcun colore politico: qui tutti possono contribuire al dibattito con la certezza di meritare il rispetto altrui, a cominciare proprio da chi è giovane e sceglie di impegnarsi per la propria comunità”.

“Silvia Del Greco – ha detto il segretario territoriale del Pd, Patrizio Andreuccetti – è una donna che si impegna in politica da quando era ragazzina. L’ho conosciuta, attiva in politica, che non era ancora maggiorenne. Ha sempre svolto i suoi ruoli con passione, tenacia e correttezza. Leggere di offese pesanti, sessiste e becere, che in queste ore le sono state rivolte, mi indigna profondamente. Cara Silvia, siamo tutti con te: certa gente merita il nulla, quello profondo. Tu continua così: con la competenza ed i sentimenti di sempre, l’avrai certamente vinta tu”.