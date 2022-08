Bernicchi (La Buona Destra): “Un polo universitario all’ex Cantoni”

Pietro Bernicchi de La Buona Destra suggerisce di realizzare un polo universitario o un centro convegni all’ex Cantoni alla nuova amministrazione.

“Vorrei dare – scrive – un suggerimento gratuito. Perché non comprare l’intera area dell’ex Cantoni e trasformarla in un polo universitario e/o centro commerciale e area convegni? L’offerta di trasferire alcune facoltà di quella di Pisa c’è stata una decina di anni fa. La venuta di alcune di esse porterebbe benefici, non solo al settore commercio ma anche a quello immobiliare, ovvero l’affitto di camere agli studenti. Oltre a trasformare un’area lasciata in disuso è tendenzialmente pericolosa, la sua ciminiera alta 50 metri , ha già perso 3 metri causa l’incuria in cui si trova. Non voglio pensare se dovesse precipitare sugli edifici sottostanti , dove ci sono negazioni e fabbriche. Saremo costretti a piangere l’ennesima tragedia che si poteva evitare. Qualcuno scriverà che la zona è priva di collegamenti, vorrei ricordare loro che siamo arrivati sulla luna, non credo che sia impossibile arrivare alla Cantoni”.