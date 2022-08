Del Greco: “Non denuncio chi mi ha offeso ma vorrei capire i loro perché”

Non presenterà denuncia la consigliera comunale del Pd e vice presidente del Consiglio, Silvia Del Greco, pesantemente offesa sui social con frasi sessiste, dopo un suo intervento sul problema della velocità delle auto nel quartiere di San Concordio.

La consigliera, che ha ricevuto solidarietà bipartisan, però si aspetta qualcosa dagli autori di quelle frasi contro di lei: confrontarsi, davanti ad un caffè per avere la possibilità di scusarsi e chiarirsi: “Voglio davvero ringraziare tutti, sia da parte mia che della mia famiglia, del grandissimo sostegno e della vicinanza che ci avete fatto sentire in queste ultime ore – afferma la consigliera -. A mente tiepida ho deciso, per il momento, di non denunciare gli autori delle gravi affermazioni che hanno rivolto alla mia persona, voglio dare a ciascuno di loro la possibilità di spiegarsi. Ho deciso di mettere un fiore nei loro cannoni, uscire finalmente dai tossici contesti social, guardarsi negli occhi e raccontare gli uni davanti agli altri il perché di certe gravi affermazioni, cosa li ha spinti e concederci anche l’occasione, perché no, di scusarsi e chiarirsi. Apprezzo molto il caffè, pertanto resto in attesa del loro gradito invito, ci conto davvero molto”.