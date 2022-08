Del Greco: “Quelle parole d’odio mi hanno ferito ma ho avuto tanta solidarietà”

Tutto il consiglio comunale di Lucca esprime la propria vicinanza alla consigliera Silvia Del Greco, pesantemente offesa sui social con frasi sessiste dopo un suo intervento sul problema della velocità delle auto nel quartiere di San Concordio.

A prendere la parola per primo è stato il capogruppo della Lega Armando Pasquinelli, che esprime la solidarietà a nome di tutta la maggioranza: “A nome di tutta la maggioranza voglio esprimere la massima solidarietà alla consigliera, nonché vicepresidente del consiglio comunale, Silvia Del Greco. Ritengo che le offese del tutto gratuite e di una gravità assoluta. È fondamentale che lei tuteli la sua funzione e la sovranità del consiglio comunale, che rappresenta tutti i lucchesi. Se possibile, propongo di concedere all’ufficio di presidenza di costituirsi parte civile. Sui principi non possiamo negoziare”.

La parola passa ad un’emozionata Silvia Del Greco, che ringrazia tutto il consiglio comunale tra le lacrime: “Ringrazio tutti per le belle parole perché è stata una domenica complicata, spero davvero che sia l’ultima. Queste parole, scritte da persone che non conosco, mi hanno fatto davvero molto male e la vostra solidarietà è commovente”. Nell’intervento, la vice presidente del consiglio comunale non è riuscita a nascondere la commozione e ha ricevuto un applauso da parte di tutta l’aula.