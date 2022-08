Geal, il presidente Sensi rimette l’incarico nelle mani del sindaco

A poche ore dal consiglio comunale di questa sera ( agosto) in cui saranno discusse e approvate le linee guida per le nomine nelle società partecipate del comune, il presidente di Geal Giulio Sensi ha incontrato il sindaco Mario Pardini per rimettere nelle sue mani l’incarico. Il sindaco ha chiesto a Sensi e agli altri componenti del cda di rimanere ancora un breve periodo fino a quando non saranno compiute le nuove nomine.

“È stato uno scambio molto sereno e cordiale – ha sottolineato Giulio Sensi -. Ho comunicato anche la disponibilità degli altri componenti del consiglio di amministrazione nominati dal Comune a dimettersi per favorire il ricambio ai vertici della società. Il sindaco ha chiesto a me e agli altri consiglieri di rimanere nell’esercizio delle nostre funzioni ancora un breve tempo per gestire questa fase di passaggio nel miglior modo possibile, nell’interesse della società e dei cittadini che fruiscono dei suoi fondamentali servizi. Ho accettato la sua richiesta e l’ho ringraziato per la fiducia, confermando la mia disponibilità a farmi da parte non appena sarà individuato un nuovo presidente. Sono felice e orgoglioso di questi nove anni da presidente e ringrazio come sempre tutta la grande squadra di Geal per il cammino fatto insieme e quello, breve ma intenso, ancora da fare”.