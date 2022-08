Da Forza Italia solidarietà a Del Greco, offesa sui social

Hanno voluto incontrare Silvia Del Greco, la consigliera comunale del Pd, offesa sui social, per esprimerle personalmente la loro solidarietà.

Così gli esponenti di Forza Italia Matteo Scannerini, Giovanni Sicca e Alessandro Di Vito hanno voluto manifestare la loro vicinanza nei confronti della collega “che ha subito – commentano – una shitstorm da parte dei soliti leoni da tastiera”.

“Ricordate – affermano – che le parole pesano. Specie se restano scritte. Chi offende sui social è tendente alla vigliaccheria. In strada non ti incrocerebbe nemmeno lo sguardo. Dietro la tastiera, da casa, da sfogo alle sue frustrazioni. Però ricordate che ‘uno screen è per sempre’. In un mondo perfetto esisterebbe un reato ad hoc procedibile d’ufficio, ma ci arriveremo. Chi confonde la battaglia politica con le relazioni umane, meriterebbe un voucher premio nel ‘5 stelle’ di Maggiano. Solidarietà a te Silvia, da parte dei giovani e di tutto il gruppo Forza Italia Lucca/provincia”.