Panchieri (Pd): “Se il sindaco è tanto convinto di Cecchini lo faccia assessore”

Caso Cecchini, il segretario del circolo Pd centro storico Roberto Panchieri interviene sulla vicenda dopo la presa di posizione del sindaco che ha rinnovato la fiducia al consigliere delegato.

“Sindaco – scrive Panchieri -, leggo nel suo breve comunicato in merito alla vicenda che riguarda il Consigliere delegato alla revisione del piano operativo che ‘non c’è niente di opaco e poco chiaro, ma solo una politica strumentale che mette al centro la polemica gratuita invece dei fatti e delle competenze’. Lasciando per il momento da parte le competenze, sulle quali spesso il giudizio è soggettivo, è sui fatti che lei dovrà rispondere in Consiglio Comunale alla Interrogazione del Consigliere Raspini. Vedremo in quella sede se lei riuscirà a convincerci sul fatto che non si configuri una situazione oggettiva di conflitto di interessi e di opportunità politica. Su questo aspettiamo la sua risposta. Le diamo, nel frattempo un consiglio. Se lei è così sicuro che tutto vada bene sciolga ogni dubbio ed affidi la delega piena di assessore a quello che ora è solo un consigliere delegato. Sarebbe un gesto umanamente e politicamente apprezzabile”.