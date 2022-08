Unione popolare, indetta l’assemblea pubblica: “Siamo l’univa vera opposizione”

Unione Popolare, lista nata dalla confluenza di Rifondazione comunista, Potere al Popolo, DeMa, il gruppo parlamentare Manifesta, l’ex sindaco di Napoli Luigi deMagistris, liste civiche locali e cittadini indipendenti, si presenta ai cittadini e alle cittadine di Lucca giovedì (11 agosto) alle 21 nei locali del Dopolavoro ferroviario in via Cavour.

“Unione Popolare – scrive il gruppo – rappresenta nel quadro politico attuale l’unica reale e seria alternativa alle politiche dell’agenda Draghi, l’unica alternativa per chi subisce ogni giorno lo sfruttamento sul posto di lavoro e non solo, l’unica alternativa al diktat della guerra ad ogni costo. Per chi si riconosce nei valori della sinistra, Unione Popolare è l’unica scelta. L’unica seria opposizione, visto anche il prostrarsi alcuni partiti davanti al Pd in mera ottica opportunista. Per questo ci presentiamo e ci impegneremo”.

Giovedì sera, contestualmente alla presentazione, sarà possibile firmare per la lista.