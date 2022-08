Evento sulle mura per il 10 agosto, Barsanti: “Un tangibile segno di discontinuità”

Si svolgerà stasera (10 agosto) la manifestazione E lucevan le stelle… in cui le associazioni musicali si esibiranno sui baluardi delle Mura. Aperte anche le casermette e le torri cittadine.

Così commenta l’evento in programma, ideato di concerto fra gli assessori Santini e Pisano, l’assessore comunale di Difendere Lucca Fabio Barsanti: “Una bellissima iniziativa ideata in collaborazione tra l’assessorato al turismo e quello alla cultura. Un tangibile segno di cambiamento e di discontinuità rispetto alla precedente amministrazione che, al massimo, in agosto è riuscita a fare un festival ideologico e di parte, col fine della propaganda politica e costato decine di migliaia di euro di soldi pubblici”.

“Faremo uscire questa città dal grigio tunnel nel quale era stata imprigionata – conclude – Che il bello prenda il sopravvento. E siamo solo all’inizio”.