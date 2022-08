Colucci: “Bene la nomina di Veronesi a presidente della Fondazione Puccini”

“Ci fa molto piacere che il sindaco Pardini abbia nominato Alberto Veronesi, presidente della Fondazione Puccini. Una nomina azzeccata, di un esperto, entusiasta interprete della musica operistica e di Puccini in particolare”. Lo afferma Francesco Colucci, dei Riformisti per Lucca Viva.

“L’aver iniziato ad affrontare i problemi lucchesi da Puccini promette bene – commenta -. Monta la polemica su Cecchini, che forse qualche disattenzione dovuta all’inesperienza può aver fatto, ma l’attacco scomposto del Pd sul piano operativo è certamente strumentale. Il Pd è spaventato che, come è giusto, il piano operativo sia sospeso e soggetto a profonda revisione. Terrorizzata è la Mammini ex assessore all’urbanistica, che teme di essere tirata per la giacchetta da tutti coloro che avevano aspettative per le sue scelte. Il tentativo è delegittimare Cecchini per ammorbidirlo nelle sue valutazioni. Il sindaco Pardini fa bene a tirare dritto, far revisionare il Piano Operativo, con calma e oculatezza e far venire allo scoperto eventuali scelte poco opportune”.