Elezioni, il Psi Lucca lancia l’appello al centrosinistra: “Servono candidati giovani e competenti”

“Servono candidati giovani e competenti: rivedere i soliti nomi sulle schede sarebbe un vero disastro politico ed elettorale”. Questo l’appello di Gabriele Martinelli del Psi di Lucca al centrosinistra in vista della presentazione delle liste per le legislative.

“Rinnovo l’invito alle forze politiche, associazioni e movimenti politici di centrosinistra di presentare delle candidate e candidati giovani e competenti – continua Martinelli -. Per questo io spero in un atto di bontà e generosità politica da parte dei candidati che da svariate elezioni vengono riproposti agli elettori italiani e nel mio caso nella circoscrizione elettorale in cui vi è una parte del territorio della Provincia di Lucca. Rivedere sulle schede elettorali i soliti nomi sarebbe un vero disastro politico ed elettorale. Questo atto di concreto rinnovamento verrebbe certamente valutato positivamente dagli elettori”.