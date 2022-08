Marcucci in Versiliana: “Ho dato la mia disponibilità alla candidatura”

Andrea Marcucci correrà alle prossime elezioni politiche con il Pd. Lo ha confermato all’incontro di oggi (12 agosto) in Versiliana per la presentazione del suo libro Io sono un liberale.

“Ho dato la disponibilità al mio partito, il Pd – ha detto – ad essere presente nella campagna elettorale che sta per cominciare. Entro domenica, le liste saranno pronte, mi impegnerò in Toscana. Spero, credo, di essere candidato nel listino plurinominale per il Senato o in un collegio uninominale della Regione”.