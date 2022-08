Evento sulle Mura del 10 agosto, Vivere il Centro Storico: “Una manifestazione lucchese per i lucchesi”

Evento del 10 agosto sulle mura, plauso da Vivere il Centro Storico.

“E Lucevan le Stelle – dice il comitato – è una manifestazione che registriamo come un sorprendente cambio di passo, nonostante il fatto che sia stata organizzata in pochissimo tempo e con risorse pressoché vicine allo zero. Un evento elegante con artisti di ottimo livello che hanno regalato esibizioni molto apprezzate dal pubblico. Non si è visto un amplificatore acustico il che ha reso la manifestazione non invasiva sotto il profilo del rumore e quindi ancora più compatibile con il monumento e con la città”.

“Le Mura si sono rivelate un grandioso palcoscenico. Un vero peccato non averci pensato prima – prosegue Vcs – In sintesi: è stata una manifestazione di qualità realizzata a costi irrisori, priva di effetti acustici collaterali, non si sono chiuse strade, non si sono occupate piazze monumentali con orrende strutture metalliche per poi riempirle con migliaia di persone in quanto il pubblico si è spalmato sui diversi chilometri della cerchia, non si sono creati ingorghi sulla circonvallazione. È stata una “manifestazione lucchese per i lucchesi” senza alcun biglietto di ingresso, nonostante la qualità degli artisti lo avrebbe pienamente giustificato”.

“Un cambio di passo che ci auguriamo possa costituire la base per progettare future manifestazioni – conclude Vcs – nell’ottica di quella compatibilità monumentale che, durante gli ultimi anni, sembrava irrimediabilmente scomparsa. Un evento, a nostro modesto avviso, da ripetere mantenendo inalterata la struttura con cui è stato adesso realizzato”.