Il presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo inizia la campagna in passeggiata a Viareggio

La Lega inizia la campagna elettorale in mezzo alla gente, a contatto con i cittadini, per ascoltare e confrontarsi sui problemi quotidiani esponendo i propri programmi di governo.

“Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega – annuncia Massimiliano Baldini, segretario comunale di Viareggio – tornerà a trovarci ancora una volta e sarà presente nella nostra città domani (14 agosti, ndr) dalle 19 in avanti al nostro gazebo in passeggiata di fronte all’hotel Royal”.

“Sarà una prima occasione importante – dice ancora Baldini – in vista delle elezioni del 25 settembre, per iniziare a discutere tutti insieme dei temi concreti che stanno a cuore alle famiglie ed alle imprese e dei capisaldi programmatici che la Lega intende sostenere con forza, insieme al centrodestra unito, per dare agli italiani soluzioni alle tante difficoltà che il paese sta vivendo. Saranno altresì presenti numerosi amministratori e dirigenti del partito di Matteo Salvini”.