Pd, sorpresa nelle liste: Lucca resta senza candidati del territorio. Marcucci corre per il Senato in un altro collegio

Una lunga attesa, con tre rinvii della direzione nazionale, poi nel cuore della notte la fumata bianca con l’approvazione delle liste per Camera e Senato. E’ stato un Ferragosto con non pochi colpi scena quello in casa Pd. E, a livello territoriale, le decisioni del nazionale non hanno mancato di sorprendere, anzi addirittura deludere. Soprattutto a Lucca e nella Piana, territori che di fatto restano senza rappresentanti territoriali in vista del voto delle legislative del prossimo 25 settembre. A favore, invece, di “paracadutati” la cui candidatura è blindata. Escluse in toto, infatti, le proposte avanzate dal territoriale del Pd di Lucca, che deve arrendersi all’evidenza di non poter aspirare ad avere alcun rappresentante diretto in Parlamento.

C’è un’unica eccezione. L’unica conferma delle previsioni della vigilia è quella che riguarda Andrea Marcucci, ma anche qui non manca il colpo di scena: il senatore uscente – come noto fortissimo in Valle del Serchio e Garfagnana, è, infatti, in lista per la rielezione a Palazzo Madama nel collegio uninominale 2 di Livorno, che comprende anche la provincia di Pisa e parte della Versilia, con i comuni di Massarosa, Camaiore e Viareggio. Una candidatura che, a conti fatti, appare blindata. Nel collegio 3 che comprende anche Lucca invece il Pd ha optato per l’indicazione di un candidato di coalizione, che potrebbe quindi essere o un rappresentante di Sinistra Italiana Verdi o un candidato di Di Maio.

Per il resto, tutte le previsioni della vigilia sono state disattese: restano infatti esclusi tutti le ipotesi di candidature locali che erano emerse dal dibattito del Pd territoriale. A cominciare dal segretario e sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti. Non passano nemmeno i nomi di Andrea Bonfanti, per la Valle, o quelli di Serena Mammini e Roberta Menchetti per la Piana.

Una buona notizia riguarda invece la Versilia: nel collegio uninominale 3 della Camera (che comprende Versilia, Massa, Piana di Lucca, Valle del Serchio e Valdinievole) è candidata, la camaiorese Anna Graziani. Nel collegio 2 (Massa e Versilia) è in lizza Martina Nardi.

Al collegio plurinominale 3 per la Camera, invece, nessun lucchese: a guidare la lista c’è una candidata umbra, Anna Ascani. Con lei Marco Furfaro, Caterina Bini e Gianluca Brizi. Per il collegio uninominale, invece, come detto, è in lista Graziani.

Dario Parrini è invece capolista nel collegio plurinominale del Senato, seguito da: Ilenia Zambito, Silvio Franceschelli, Caterina Biti.