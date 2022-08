Pronto soccorso, Capezzoli: “Invece di aumentare l’indennità ai direttori l’Asl risolva la carenza di personale”

“L’Asl Toscana nord ovest continua a gestire male i pronto soccorso: invece di aumentare gli stipendi ai direttori risolva la carenza di personale”. A dirlo è il segretario provinciale di Nuovi orizzonti per l’Italia di Lucca Domenico Capezzoli.

“Vista la situazione nella quale versano i pronto soccorso degli ospedali della nostra provincia a causa della carenza di personale medico e infermieristico, ci pare inopportuna la scelta dell’Asl di dare un incentivo ai direttori – prosegue Capezzoli -. Il piano varato dalla Asl se prima non si assume personale è inefficace. Noi di Nuovi orizzonti per l’Italia, ci opponiamo a questo modo operandi che riversa poi sui servizi ai cittadini causando non pochi problemi”.