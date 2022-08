Maltempo, l’allarme di Europa Verde: “Bombe d’acqua sempre più frequenti a causa della crisi climatica”

“Europa Verde Toscana esprime le più sentite condoglianze alle famiglie colpite dalla scomparsa dei propri cari a causa delle avverse condizioni metereologiche“.

Così in una nota Eros Tetti e Serena Ferraiuolo, co portavoce di Europa Verde Toscana, che aggiungono: “Una situazione drammatica, parte della nuova normalità dettata dalla crisi climatica in corso, si rende sempre più urgente e necessario avviare una seria e concreta transizione ecologica e preparare il territorio a questi fenomeni che purtroppo, data l’immobilità politica, saranno sempre più frequenti”.