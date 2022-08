Danni da nubifragio, Fratelli d’Italia: “Giani chieda subito i fondi necessari per i risarcimenti”

“Non c’è tempo da perdere, il governatore Giani chieda subito i fondi necessari a risarcire le attività colpite dal maltempo di questi giorni”.

Lo chiede il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione, Francesco Torselli e i consiglieri regionali Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi, Diego Petrucci e Gabriele Veneri.

“Fortunatamente in giornata questa brutta perturbazione dovrebbe abbandonare la nostra Regione, ma la conta dei danni è ancora lunga – spiegano – Lo stato di emergenza regionale è necessario ma non è sufficiente per aiutare i toscani danneggiati da pioggia e vento di questi giorni. Molti stabilimenti balneari sono stati distrutti, così come la frutta e la verdura che attendeva di essere raccolta. Senza dimenticare i numerosi venditori ambulanti sorpresi dal nubifragio nei mercati di mezza Regione. Inoltre tanti alberi sono caduti provocando danni a strade, vetture, abitazioni“.

“E’ urgente – concludono – che la Regione Toscana si attivi immediatamente per reperire le risorse necessarie a sostenere i settori economici colpiti dal maltempo. Settori come il turismo e il commercio stavano tornando a respirare adesso dopo due anni di pandemia, mentre un settore come l’agricoltura sta vivendo una crisi senza precedenti a causa dei consistenti rincari energetici. Ogni minuto che passa è prezioso, già oggi deve partire la richiesta da Palazzo Panciatichi”