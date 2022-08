Maltempo, Buratti (Pd): “Solidarietà a imprese e lavoratori della Versilia”

Solidarietà alle imprese balneari della Versilia, colpite dal maltempo, arriva anche dall’onorevole del Partito democratico Umberto Buratti.

“Esprimo tutta la mia solidarietà alle imprese balneari delle costa ligure e toscana danneggiate in modo drammatico dal maltempo, a tutti i lavoratori del settore e alle aziende dell’indotto – commenta Buratti -. Quanto accaduto sulla costa Ligure di Levante fino a tutta la Versilia ha distrutto molte attività già provate dalla crisi degli ultimi anni e da analoghi episodi atmosferici. Servirebbero aiuti immediati e una seria riflessione sul sistema turistico balneare italiano. Perché se è vero che serve una riforma di sistema, è altrettanto vero che non si può pensare di realizzarla senza mettere al centro la tutela del valore aziendale delle imprese. Per fare impresa servono certezze: il turismo balneare è uno dei maggiori asset del Paese. Oggi, ancora di più dopo questi drammatici giorni di maltempo che hanno messo a rischio molte attività, nella definizione dei decreti attuativi del concorrenza servirà stabilire criteri giusti e oggettivi per tutelare un settore strategico della nostra economia, salvaguardare il valore aziendale, gli investimenti fatti e i posti di lavoro”.