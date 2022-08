Elezioni 2022, all’uninominale della Camera per il terzo polo c’è Marco Remaschi

Collegio uninominale della Camera, c’è un altro candidato per Lucca. Si tratta del segretario regionale di Azione, Marco Remaschi, sindaco di Coreglia ed ex assessore regionale.

Ad annunciarlo è il segretario provinciale del partito, Giordano Ballini, vicesindaco di Villa Basilica: “Ringrazio Marco – dice – per la disponibilità e per il lavoro svolto, ora tocca a noi tutti sostenerlo in maniera importante. Al lavoro, da subito”.