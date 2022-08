Montemagni candidata alla Camera: “Onorata di combattere questa battaglia”

Elisa Montemagni candidata alla Camera nel collegio Massa – Versilia. La capogruppo della Lega in consiglio regionale parla da neocandidata all’indomani dell’annuncio.

“Credo nella forza del territorio, credo nelle idee, credo nella squadra, credo che un futuro migliore sia possibile, credo nel “noi” al posto degli “io”, credo nel nostro paese, credo negli italiani, credo nel centrodestra unito e credo nel suo buongoverno – esordisce – Grazie a Matteo Salvini per avermi scelta per affrontare una sfida stimolante e importante, per un territorio che amo particolarmente. Per chi ama la politica non c’è avventura più bella. Sono desiderosa di poter rappresentare in parlamento le istanze di comunità meravigliose e di luoghi che considero casa. Quelli per cui batte il cuore, i luoghi in cui sono cresciuta, in cui ho stretto le amicizie più forti e in cui ho iniziato a fare esperienza del mondo. Mi vedrete impegnata dalla rigogliosa Lunigiana fino alla luccicante Versilia attraversando l’intera provincia di Massa-Carrara”.

“Posti – dice ancora Montemagni – di gente genuina e fantastica, che non ha paura a rimboccarsi le maniche e che ha fatto grande ogni singolo comune, gente di mare e di cave, gente di commercio e turismo. Un territorio spettacolare che va dalle Apuane alla spiaggia, una perla che lascia senza fiato anche chi, come me, qui è nato e cresciuto”.

“Una promessa sono in grado di farla da subito – conclude – sicura di poterla mantenere: io ci sono e ci sarò. Onorata di combattere questa battaglia con tutto il centrodestra ma anche consapevole della grande responsabilità che avrò, in caso di vittoria, nel rappresentare le tante istanze dei cittadini e della mia terra”.