Santini (Lega): “Bene la candidatura di Elisa Montemagni, ma siano rappresentate anche Piana e Valle”

“Non posso che esprimere soddisfazione per la scelta della candidatura della consigliera regionale Elisa Montemagni che correrà nel collegio uninominale di Massa e Versilia”. Esordisce così in una nota rilasciata alla stampa il responsabile provinciale degli enti locali della Lega, Mauro Santini.

“Ad Elisa Montemagni vanno le mie più sincere congratulazioni e i miei auguri affinché possa raggiungere l’obiettivo auspicato. Ricordiamo il grande risultato ottenuto da Elisa nella scorsa tornata elettorale, oltre 11900 preferenze alle elezioni regionali del 2020. Un risultato straordinario che Matteo Salvini ha premiato con la sua candidatura alle elezioni politiche. Un percorso lineare e giusto in virtù anche della riformulazione dei collegi. È comunque doveroso fare una riflessione relativa alla ridisegnazione dei collegi stessi che di fatto portano ad avere meno rappresentanza nella Piana di Lucca e della Mediavalle e Garfagnana. Dobbiamo lavorare alacremente per portare figure che possano rappresentare il territorio affinché anche l’altra parte della provincia possa essere rappresentata quanto prima. Ricordiamo che il Comune di Capannori vanta ben sei consiglieri comunali in quota Lega, quattro consiglieri nel comune di Pescaglia, tre consiglieri comunali sul Comune di Lucca, dove la Lega esprime anche un Vicesindaco nella figura di Giovanni Minniti. È pertanto necessario organizzarsi fin da subito per formare una figura in grado di rappresentare al meglio l’altra parte della provincia che ruota attorno a Lucca capoluogo, alla Piana e alla Garfagnana”.