Elezioni politiche, ancora poche ore per le scelte definitive. Mallegni capolista al proporzionale per Forza Italia, Pera corra anche nell’uninominale in Sardegna

Ancora 24 ore. E non è il titolo di un film.

In realtà il tempo scorre veloce e saranno gli ultimi incontri delle coalizioni e dei partiti a sistemare le caselle in Toscana e quindi nei collegi che comprendono anche il Comune di Lucca.

Di certo è che sono state ore di fibrillazione per sistemare i nomi nelle relative caselle, soprattutto in quelle più ambite, come sono, per il centrodestra, quelle dell’uninominale di Camera e Senato.

Alla fine in entrambi i rami del parlamento il candidato dovrebbe essere un esponente di Fratelli d’Italia: Riccardo Zucconi per Montecitorio e Patrizio La Pietra per Palazzo Madama. Questo l’accordo raggiunto che rende più in salita, anche se non impossibile, la corsa del senatore uscente di Forza Italia Massimo Mallegni, che sarà capolista azzurro nel listino del Senato.

Lo spostamento di La Pietra, inizialmente destinato al collegio di Pisa, su Lucca sarebbe una sorta di ‘risarcimento’ al partito di Giorgia Meloni che già ha dovuto sacrificare alcuni suoi posti per i rappresentanti dei partiti minori della coalizione e ha accettato anche una certa sovrarappresentatività (almeno rispetto ai sondaggi) di Forza Italia.

Da sistemare anche i listini del proporzionale. Al Senato nel terzo polo dovrebbe trovare spazio anche Mariastella Gelmini, l’ex ministra di Forza Italia, subito dietro Matteo Renzi. Marcello Pera, presidente emerito del Senato, sarà della partita: correrà nell’uninominale nel collegio del Nord Sardegna e dovrebbe essere anche capolista al proporzionale in Sardegna e Campania e non è escluso che lo sia anche in Toscana. Nel listino proporzionale per la Camera potrebbe infine trovare un posto anche il coordinatore provinciale del partito, l’ex sindaco di Altopascio e consigliere regionale Maurizio Marchetti. Alla Camera il capolista in tutte le circoscrizioni per Fratelli d’Italia dovrebbe essere Giovanni Donzelli. In corsa per il partito della Meloni, anche se non nel collegio di Lucca, l’ex commissario provinciale del partito ed ex consigliere regionale Paolo Marcheschi e l’attuale responsabile regionale, il grossetano Fabrizio Rossi.

A questo punto nel collegio del Senato si affronteranno Patrizio La Pietra di Fratelli d’Italia, Martina Nardi del Pd, Barbara Masini per il terzo polo, Rigoletta Vincenti per Unione Popolare e gli esponenti di Movimento Cinque Stelle, Italexit, Italia Sovrana e Popolare, Alternativa per l’Italia e degli altri partiti e movimenti che riusciranno a presentare le firme entro domani (22 agosto) alle 20.

Per la Camera nel collegio di Lucca – Valle del Serchio – Valdinievole, salvo anche in questo caso sorprese dell’ultim’ora ci saranno l’esponente di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, Serena Mammini del Pd, Marco Remaschi per il terzo polo, Francesca Trasatti per Unione Popolare e gli altri candidati che verranno presentati entro domani.

Sulla costa si presenteranno, in attesa degli altri contendenti Elisa Montemagni della Lega contro Anna Graziani del Pd, Cosimo Maria Ferri del Terzo Polo, Nicolò Martinelli per Unione Popolare.

Una curiosità: le liste che sono state presentate alla Corte d’Appello di Firenze nella prima giornata di apertura dell’ufficio sarebbero solo quattro: Vita, Unione Popolare, Italia Sovrana e popolare e Movimento Gilet Arancioni (il movimento che fa capo

all’ex generale Antonio Pappalardo). Oggi si attendono tutte le altre: alle 20 il quadro sarà completo.