Elezioni politiche: entro domani il deposito delle candidature

Aperti dalle 8 di questa mattina (21 agosto) gli uffici centrali circoscrizionali nelle corti di appello e tribunali in tutta Italia per raccogliere nelle loro cancellerie il deposito delle candidature al nuovo parlmento, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Secondo quanto disposto dalla legge, il deposito delle candidature deve avvenire tra il 34esimo e il 35esimo giorno prima delle elezioni.

I nomi degli aspiranti deputati e senatori con il collegamento ad uno dei simboli ammessi affissi lo scorso fine settimana al Viminale, al certificato penale del casellario giudiziale e, dove dovuto, alle sottoscrizioni raccolte a favore della candidatura, devono essere depositati nelle cancellerie entro le 20 di domani sera (22 agosto). Dopo questo termine non sarà più possibile candidarsi.



Con il via al deposito delle candidature ha quindi inizio il countdown all’avvio della campagna elettorale.

La legge elettorale prevede che gli uffici elettorali di corti di appello e tribunali di ogni circoscrizione elettorale, composti da tre magistrati, e nominati dal presidente della corte d’appello o del tribunale, abbiano tempo. martedì e mercoledì. per esaminare e pronunciarsi sulla regolarità formale (il rispetto delle procedure) e sostanziale (l’assenza di impedimenti di legge) delle candidature, la cui ammissione devono decretare entro le 20 di mercoledì sera.

Sono molti, e diversi, i controlli che l’ufficio elettorale dei magistrati è chiamato a svolgere: la presentazione delle liste e della relativa documentazione deve essere effettuata esclusivamente da una delle persone indicate in forma scritta al Viminale al momento del deposito dei simboli, è vietato farle presentare da altri, la lista stessa dei candidati dev’essere presentata con un’apposita dichiarazione scritta e deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei candidati che la compongono, l’indicazione della circoscrizione elettorale per la quale la lista viene presentata, il contrassegno, tra quelli depositati al ministero dell’interno e da questo ammessi, con cui s’intende contraddistinguere la lista. Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in un’altra circoscrizione, pena la nullità della sua elezione. E a pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Inoltre, la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per essere regolare, oltre alle loro generalità deve contenere i requisiti essenziali richiesti dalla legge che i magistrati devono riscontrare, ossia firme dei sottoscrittori, salvo che la lista abbia diritto all’esonero, sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o segretario del partito ovvero del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere per le liste aventi diritto all’esonero; autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, nel caso in cui la lista sia obbligata a raccogliere le sottoscrizioni. Verifiche che nessun elettore abbia partecipato alla presentazione di più di una lista di candidati, regolarità di stampa e descrizione del contrassegno della lista di e avvenuta indicazione dei delegati di lista.

Giovedì sarà la giornata per eventuali ricorsi.

Da decidersi definitivamente, al più tardi venerdì 26 agosto: trentesimo giorno prima delle elezioni del 25 settembre e per questo data legale di inizio ufficiale della campagna elettorale.

Le elezioni di domenica 25 settembre, si svolgeranno in una sola giornata, con seggi aperti no stop dalle 7 alle 23 e scrutinio e risultati in nottata.