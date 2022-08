Michele Giannini (Fdi) non sarà fra i candidati al parlamento. La moglie a Meloni: “Persa un’opportunità”

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, non figurerà fra i candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. A dare la notizia, con un post sui social rivolto alla leader del partito Fratelli d’Italia, è la moglie, Stefania Gonnella.

“Credo che in questa competizione elettorale – scrive la donna – avrebbe meritato, dopo tanti anni di impegno, di potesti candidare a dimostrare quanto il consenso popolare emerga dalla stima e dalla competenza dimostrata in uno dei ruoli più difficili e di responsabilità che una persona possa ricoprire: il sindaco. Nel nostro piccolo credo che senza di lui sarà molto difficile riuscire a convincere le persone ad andare a votare. Credo che si sia persa l’opportunità di avere una persona qualificata e che conosce la vera gavetta politica al servizio di tutti, considerando che non avrebbe lasciato i suoi elettori perché avrebbe mantenuto il suo attuale ruolo di sindaco”.