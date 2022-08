Forza Italia, c’è anche Maurizio Marchetti: corre nel proporzionale di Pisa e Firenze della Camera

Non c’è solo Matteo Scannerini, coordinatore comunale del partito, fra i lucchesi candidati per la Camera dei Deputati per Forza Italia.

Nelle liste a livello regionale, infatti, appare il nome anche del coordinatore provinciale Maurizio Marchetti, ex consigliere regionale. Che correrà non il Lucchesia bensì nel collegio della Toscana Centro della Camera che comprende quasi tutta la provincia di Firenze salvo il Mugello e la provincia di Pisa.

È secondo nel listino proporzionale di Forza Italia dietro a Raffaella Buonsangue, attuale vicesindaca del Comune di Pisa e davanti a Maria Grazia Internò e Riccardo Buscemi, consigliere comunale di Pisa.

Al Senato, ricordiamo, il listino azzurro vede capolista il senatore uscente Massimo Mallegni, seguito da Rita Pieri, Bernardo Mennini e Lorenza Bondi.

Definitive anche le liste dei partiti minori. Alla Camera per Massa – Versilia per Italexit si candida Paolo Zorzato a Lucca – Valdinievole l’ex assessore di Forza Nuova di Altopascio, Alessandro Balduini. Al Senato c’è Monica Castro. In corsa anche il Pci con Paolo Annaal e Giovanna Maria Valdiserra e Debora Bianchini per il Senato e Alternativa per l’Italia con Vittoria Pulacci e Gabriele Mezzetti

Il proporzionale della Camera di Italexit vede candidati a Lucca Andrea Perillo, Vera Balsimelli, Ivan Della Valle e Manuela Terranova. Per il Pci Rosalba Sgrò, Silvano Simonetti, Carla Briani e Claudio Capecchi. Per Alternativa per L’Italia in corsa Nicola Formisano, Vittoria Polacci e Luca Benassai. Per Noi Moderati in ordine ci sono Giorgio Silli, Eva Betti, Mirko Lafranceschina e Cinzia Petrone. I centristi al Senato candidano Sandro Dini, Maria Cristina Bardoni, Enrico Mencattini e Claudia Trama. Italexit per Palazzo Madama vede in lista Marco Mori, Cinzia Del Bigallo, Guglielmo Mossuto e Claudia Bernabei. Il Pci Paolo Zara, Stefania Tonni, Marco Pompeo e Francesca Bruni e Alternativa per l’Italia Maria Verita Boddi, Pier Luigi Tossani, Anna Piaceri e Giacomo Collotto