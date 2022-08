Fratelli d’Italia, nessuna sorpresa nelle liste: Santanché vicecapolista al Senato

Fratelli d’Italia, confermate le candidature annunciate alla vigilia.

Nei plurinominali della Camera il capolista del collegio di Lucca è Giovanni Donzelli con al secondo posto Chiara La Porta quindi Alessandro Amorese e Irene Gori. Al Senato spazio invece all’uscente Patrizio La Pietra, seguito da Daniela Santanché, Paolo Marcheschi e Susanna Donatella Campione.

Per quanto riguarda invece gli uninominali della Camera ci sono Riccardo Zucconi per la Camera e Patrizio La Pietra per il Senato.