Italia Sovrana e Popolare, tutti i candidati per i collegi del territorio

Italia Sovrana e Popolare, scelti i candidati per la Toscana.

A presentarle Antonello Cresti vicepresidente nazionale di Ancora Italia/Italia Sovrana e Popolare. “Dal punto di vista politico, la Toscana è stata reputata una priorità, prova ne è che chi qui scendono in campo presidente e vicepresidente nazionale di Ancora Italia (rispettivamente Francesco Toscano e il sottoscritto), Marco Rizzo del Pc e il fotoreporter Giorgio Bianchi, simbolo della battaglia per un’informazione coraggiosa e controcorrente. Per il resto abbiamo scelto persone che in questi mesi, non da oggi, hanno dimostrato di lavorare col territorio, in connessione reale con le problematiche emerse in questi mesi” .

“La raccolta delle firme – conclude Cresti – è stata un grande successo: 1600 per il Senato, 1100/1200 per ogni collegio della Camera. E in alcuni collegi avevamo raggiunto la cifra necessaria in pochissimi giorni. Segno che i toscani hanno voglia di cambiamento e di sovranità popolare”.

Questi i candidati nel territorio lucchese

Camera

Collegio plurinominale 1

1.Marianella Fioravanti 2.Antonello Cresti, 3.Alagia Scardigli, 4.Enrico Zanieri

Collegio uninominale Massa – Versilia Katiuscia Marchetti

Collegio uninominale Lucca – Valle del Serchio – Valdinievole Giorgio Bianchi

Senato

Collegio plurinominale 1

1.Salvatore Catello, 2.Claudia Placanica, 3.Antonio Martello, 4.Alessandra Angeloni

Collegio uninominale Dina Cianelli