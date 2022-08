Italia Viva, per il proporzionale capilista Renzi al Senato e Bonifazi alla Camera

Italia Viva e Azione, ecco i nomi ufficiali per la corsa a Camera e Senato.

Come anticipato da Lucca in Diretta nel listino del Senato Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà al primo posto davanti all’ex ministra Mariastella Gelmini. Gli altri due nomi per il senato sono Davide Vivaldi e la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi (che è anche candidata all’uninominale a Firenze)

Per la Camera Francesco Bonifazi è capolista in tutti i collegi, per Lucca è seguito da Alice Rossetti, Marco Remaschi e Lara Baldacci. Confermati anche i candidati all’uninominale. Nella provincia di Lucca correranno Cosimo Maria Ferri per il collegio Massa – Versilia della Camera e l’ex senatrice di Forza Italia Barbara Masini per il Senato.