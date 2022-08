Matteo Scannerini candidato nel listino proporzionale di Forza Italia per la Camera

Ci sarà anche il coordinatore comunale di Forza Italia, Matteo Scannerini, nel listino azzurro per la Camera dei Deputati.

“Stamani – dice – mi è stata comunicata l’ufficialità della mia candidatura nel listino proporzionale di Forza Italia collegio di Lucca-Massa-Pistoia. Passare è difficile? Certamente sì, ma non importa. È un onore e un privilegio essere scelti a 30 anni per una candidatura così importante dal partito in cui sono cresciuto e che mi ha consentito di crescere umanamente e politicamente. Con Forza Italia sono arrivato a fare il capogruppo nel mio Comune, Capannori, il consigliere provinciale a Lucca, il coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia Toscana e poi il coordinatore comunale della città di Lucca”.

“Ringrazio il nostro coordinatore regionale Massimo Mallegni per le belle parole spese per me – dice ancora – Sarà, come sempre, una campagna elettorale sul territorio dove, personalmente, terrò alta la bandiera dei territori del collegio che mi competono: l’obiettivo è contribuire a portare la nostra voce nelle file del governo di centrodestra che si insedierà dopo il 25 settembre. Qualsiasi sia il risultato, non smetterò mai di coltivare questa passione che tanto mi gratifica: il servizio politico per la mia comunità”.

Al Senato il listino proporzionale vede capolista Massimo Mallegni e alle spalle Rita Pieri, Bernando Nannini e Lorenza Bondi. Alla Camera la capolista è la viareggina Deborah Bergamini, seguita da Matteo Mastrini, Anna Bruna Geri e, appunto, Matteo Scannerini.