Movimento Cinque Stelle, Manuela Bellandi in lizza anche per l’uninominale al Senato

Anche il Movimento Cinque Stelle è pronto alla sfida. Mancavano, dopo le parlamentarie, solo i nomi delle battaglie all’uninominale, che sono stati resi noti oggi.

Per il collegio del Senato correrà Manuela Bellandi, attivista della prima ora e cotitolare del Prodotto Non Conforme di Capannori: sfiderà Patrizio La Pietra (Fratelli d’Italia) per il centrodestra, Anna Graziani (Pd) per il centrosinistra, Barbara Masini per il terzo polo, e Rigoletta Vincenti per Unione Popolare.

Per la Camera nel collegio di Lucca si candida il termale Marco Cresci in quello di Massa – Versilia Elda Baldi di Massa.

Per quel che riguarda la sfida del plurinominale, già nota, per il Senato i quattro scudieri del M5S sono Ettore Licheri, Manuela Bellandi, Gianluca Ferrara, Donella Bonciani mentre Riccardo Ricciardi, Chiara Bartalini, Maurizio Gori, Fiammetta Tavosanis correranno per la Camera.

“Ora possiamo ufficialmente partire, con cuore e coraggio”, sottolinea sui propri canali Riccardo Ricciardi dopo aver depositato la rosa dei nomi negli uffici della Corte d’Appello di Firenze. Al suo fianco Laura Bottici, Roberto De Blasi, Nicola Maglione e Claudio Loconsole, immortalati in uno scatto fuori dal tribunale. “Al centro di questa foto – scrive nel post – c’è l’esempio di quello che è il Movimento 5 Stelle: Laura Bottici, dopo due mandati da senatrice, ha passato il Ferragosto al servizio del Movimento per fare tutta la burocrazia della Regione, senza alcun interesse, solo per spirito di appartenenza. Un ringraziamento speciale anche a Roberto De Blasi, Nicola Maglione e Claudio Loconsole”.