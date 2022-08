Pd, depositate le liste: Ascani, Boldrini e Bonafè in cima alle liste del proporzionale della Camera

Sono ufficiali, dopo gli ultimi aggiustamenti, le liste del Pd in Toscana.

Il costituzionalista Stefano Ceccanti è confermato nell’uninominale della Camera al collegio di Pisa al posto di Fratoianni, Ilaria Cucchi nell’uninominale per il Senato a Firenze, mentre sono capolista nei tre collegi toscani plurinominali alla Camera tre donne, Anna Ascani (Massa Carrara-Lucca-Pistoia-Prato-Mugello), Laura Boldrini (Grosseto-Siena-Livorno-Arezzo) e la segretaria regionale Simona Bonafè (Firenze-Pisa).

“Il partito nazionale ha accolto in grandissima parte i nomi dei territori che avevamo avanzato e tutte le province toscane hanno almeno un candidato in lista in posizione eleggibile come ci eravamo proposti – commenta Simona Bonafè – Anche nei collegi uninominali correranno tutti candidati toscani del Pd, oltre a Ilaria Cucchi in rappresentanza della coalizione”. Nei collegi uninominali, Ilaria Cucchi è l’unica candidata non del Pd.

La sottosegretaria ai rapporti col parlamento Caterina Bini è candidata terza nella lista al plurinominale della Camera in due collegi toscani su tre. Invece negli uninominali per la Camera confermati, rispetto ad anticipazioni, l’ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi nel collegio Siena-Grosseto, Martina Nardi a Massa, Andrea Romano a Livorno, Tommaso Nannicini a Prato, Federico Gianassi a Firenze, Emiliano Fossi a Scandicci, Vincenzo Ceccarelli ad Arezzo, Serena Mammini a Lucca.

La lista per l’unico collegio toscano plurinominale al Senato ha capolista Dario Parrini, seguono Ylenia Zambito, il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, al quarto Caterina Biti, vicepresidente uscente del gruppo Pd al Senato. Nei collegi uninominali del Senato candidati Andrea Marcucci nel collegio di Pisa-Livorno, Silvio Franceschelli in quello di Arezzo, Anna Graziani a Massa-Lucca-Pistoia-Prato.