Lega, Fornaciari plaude alle candidate: “Porteranno a Roma le istanze di Massarosa”

“La grande paura, dopo il taglio dei parlamentari, era di vedere il nostro territorio senza nessun rappresentante”. Così il commissario della Lega di Massarosa Micheal Fornaciari plaude alle candidature di Elisa Montemagni e Ilaria Benigni.

“Accogliamo invece con favore le candidature della nostra provincia che vedono, non solo quell’Elisa Montemagni punta di diamante della Lega Toscana e orgoglio della nostra sezione, ma anche Ilaria Benigni che tanto si è spesa in tutte le campagne elettorali, specialmente per noi a Massarosa, dimostrando una dedizione e una preparazione che tanto servirebbero in un parlamento che ha visto, nell’ultima legislatura, il punto più basso della nostra storia con Ministri come Toninelli e Azzolina – conclude Fornaciari -. È palpabile nei nostri militanti l’entusiasmo e la voglia di fare per permettere a Elisa e Ilaria di portare a Roma le istanze del nostro splendido, ma poco valorizzato, territorio”.