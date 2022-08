Ricciardi (M5S): “Caro bollette, serve un tetto al prezzo dell’energia”

“Siamo stati i primi a proporre un tetto al prezzo dell’energia contro il caro bollette, con una proposta purtroppo stralciata a suo tempo dal Consiglio dei Ministri. Ora tutti ci copiano, anche nella nostra Regione, dove si moltiplicano i casi di famiglie e aziende messe in ginocchio dagli effetti della crisi energetica. Purtroppo con la campagna elettorale in corso anche questa crisi, pesantissima per cittadini e aziende, viene strumentalizzata a fini propagandistici. Come Movimento5Stelle abbiamo avanzato le nostre proposte già prima che si aprisse la corsa alle urne”: lo rivendica Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento5Stelle candidato alle prossime elezioni politiche in Toscana.

“Il nostro programma tiene insieme interventi a breve e medio termine – precisa Ricciardi -. Oltre al tetto sui prezzi l’avvio immediato da parte del governo di un’azione di recupero dei 9 miliardi di extra profitti da quelle imprese che hanno speculato durante l’emergenza. Nel medio termine, la messa a punto di un vero Energy recovery fund, con la possibilità per le aziende energivore di acquistare energia a un prezzo calmierato, lo svincolo del prezzo dell’energia elettrica dal prezzo del gas, l’efficientamento energetico del patrimonio urbanistico nazionale, anche con l’aiuto del Superbonus e una generale promozione della cultura del risparmio energetico, degli investimenti in energie rinnovabili, dell’autoproduzione e delle comunità energetiche. Il tutto – conclude il vicepresidente del M5S – con una strategia che darà risposte concrete alla crisi in corso e importanti benefici in termini di impatto ambientale ”.