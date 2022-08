Alaimo candidato alla Camera per Noi Moderati

“Ringrazio il presidente Brugnaro per la mia candidatura in Toscana, alle politiche 2022”. Così Giuseppe Alaimo, candidato alla Camera in Toscana, nel collegio di Pisa e Firenze, con la lista Noi Moderati: “Noi moderati porteremo avanti i valori fondanti del centrodestra per una società più libera e democratica. La concretezza del fare tipica del centrodestra trova ancora più forza nella nostra coalizione. La Toscana capace di creare arte e prodotti di altissima qualità dove moda e bellezza rendono unica questa terra”.

Nato a Licata (Ag) e residente a Forte dei Marmi Giuseppe Alaimo luogotenente carica speciale in ausiliaria dell’arma dei carabinieri e padre di due figli, dopo una lunga carriera ricca di riconoscimenti e successi al servizio della sicurezza dei cittadini, si è candidato sindaco di Forte dei Marmi, alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 con la lista Centro.

“Firenze e Pisa, i collegi dove sono candidato, sono città che hanno una forte identità – spiega – che si esprime in tutti i settori. Con coraggio e determinazione come ho sempre fatto con il mio lavoro di comandante dell’Arma dei carabinieri, a Forte dei Marmi, porterò avanti quei valori di rispetto, di lealtà e di legalità di cui l’Italia ha bisogno per il bene comune” conclude.