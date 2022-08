Colucci (Riformisti): “Rincari, non si vieti il riscaldamento a legna”

“All’inizio dell’inverno a Lucca come in Toscana ed in Italia si porrà drammatica la situazione del riscaldamento delle case e dei posti di lavoro, dovuto all’aumento impossibile dei prezzi del gas, dell’energia elettrica, del gasolio da riscaldamento”. A sostenerlo è Francesco Colucci, dei Riformisti per il terzo polo.

“In Toscana – afferma – la situazione è ulteriormente critica per la campagna che la Regione ed alcuni comuni, come Capannori, stanno facendo da tempo contro il riscaldamento a legna. La loro tesi è che il superamento dei limiti di inquinamento nella piana di Lucca, sia dovuto, non al traffico veicolare diffuso in mancanza di superstrade e al concentramento industriale, ma all’uso dei caminetti aperti e alle stufe a legna. Rispettiamo sempre tutte le opinioni ma pensare che l’inquinamento del nostro territorio, dove vi è una concentrazione industriale importante ed un traffico imponente parcellizzato su molte strade locali, sia dovuto ai pochi caminetti delle scarse case presenti in quelle zone, facciamo fatica a capirlo”.

“Ciò premesso – aggiunge Colucci – non cambia il fatto che il riscaldamento a legna è quello scelto dalla fascia di popolazione meno ricca e che spesso si approvvigiona da sola, spaccando legna di alberi propri. I Riformisti chiedono alla Regione Toscana come intenda affrontare questo problema nel momento in cui non si può certo obbligare famiglie che lottano per arrivare alla fine del mese, a chiudere le fonti di riscaldamento più economiche, come la legna, per passare a quelle impossibili del gas. Chiediamo alla Regione una riflessione approfondita su questo tema perché crediamo che proibire adesso il riscaldamento a Legna sia impossibile e anche punitivo verso la popolazione più esposta e meno in grado di sostenere il riscaldamento a metano, elettrico e anche a gasolio, per l’aumento fortissimo dei loro prezzi”.

“Crediamo – prosegue Colucci – che la sospensione di ogni iniziativa regionale e locale contro il riscaldamento a legna sia opportuna in attesa che la situazione prezzi e approvvigionamento del gas sia risolto. Anche a livello nazionale si sta realizzando la riapertura delle centrali elettriche a carbone che certo inquinano di più dei caminetti a legna, in attesa di riaprire il discorso sul nucleare di ultima generazione. Decisivo è riprendere l’estrazione del gas nel sottosuolo e nei mari in Italia per renderci autosufficienti e mettere in funzione i rigassificatori acquistati da Draghi. Indispensabile realizzare i termovalorizzatori per rifiuti urbani e industriali che oltre risolvere problemi indifferibili, producono energia e calore, da riutilizzare”.