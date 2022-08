Si costituiscono le commissioni: fissato il consiglio comunale

Si terrà lunedì (29 agosto) alle 19 la prossima seduta del consiglio comunale di Lucca. All’ordine del giorno ci sarà l’approvazione della variante al regolamento urbanistico del tratto tra via Sarzanese e via dei Sillori a Nave, attuata dalla precedente amministrazione e per la quale sono state presentate tre osservazioni, tutte bocciate.

L’aula definirà poi la composizione delle commissioni consiliari, per le quali la conferenza dei capigruppo riunitasi questa mattina (25 agosto) al momento ha solo fatto la lista – ripartita in modo proporzionale – delle forze politiche che le andranno a comporre, senza entrare nello specifico dei nominativi che ne faranno effettivamente parte. Da questo emerge quindi che Lista Civile, e quindi l’architetto Elvio Cecchini – al quale rimane comunque la delega al piano operativo -, non farà parte della commissione urbanistica mentre è molto probabile che Alessandro Di Vito vada a rappresentare la quota di Forza Italia all’interno della commissione sociale.

Resta un po’ di rammarico tra i capigruppo di minoranza per la mancata calendarizzazione della prima mozione presentata dai consiglieri di centrosinistra, che chiedeva l’istituzione di un fondo anticrisi per le famiglie a mediobasso reddito da due milioni di euro come misura diretta contro il caro-vita.