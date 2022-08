Senato, Mallegni (Fi): “Chi ha fatto troppe assenze restituisca lo stipendio”

“Grazie alla mia esperienza ma anche all’impegno messo in campo posso dire a gran voce che ho portato risultati per i cittadini. Ci sono invece senatori uscenti che si candidano contro di me capolista al senato nelle altre liste, che dovrebbero restituire quanto percepito viste le troppe assenze’’.

Parole dure quelle del senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, che aggiunge: “I numeri parlano chiaro e la mia attività parlamentare è sotto gli occhi di tutti con il 92,5% di presenze in Senato, 19 disegni di legge, 9 mozioni, 94 interrogazioni e 2270 emendamenti presentati. Credo che tutto questo basti per evidenziare il mio impegno. Le azioni di altri in Senato non sono state altrettanto concrete”.

“Se in questi cinque anni di legislatura sono riuscito a portare risorse importanti sul territorio della Toscana, a fare opere pubbliche, finanziare la ricerca e sostenere la cultura – conclude – è stato grazie all’esperienza maturata da sindaco di Pietrasanta. Per amministrare uno Stato servono esperienza e conoscenza: se dal 26 settembre saremo al governo, questo continuerà e nell’interesse dei cittadini”.