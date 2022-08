Ordinanza antibivacco, il centrosinistra: “Norma assurda e inapplicabile”

“Da ieri (25 agosto) e fino al 30 novembre nella nostra città non sarà più possibile mettersi a sedere sugli scalini o su uno dei tanti spazi verdi delle Mura, perché si rischia la multa. È vietato. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di destra guidata dal sindaco Mario Pardini con un’ordinanza contingibile e urgente, scopiazzata in fretta e furia dal Comune di Pisa”.

Intervengono così le consigliere e i consiglieri del Partito democratico, di Lucca Futura, di Lucca Civica – Volt – Lucca è Popolare, di Sinistra Con e di Lucca è un grande noi, in risposta all’ordinanza “antibivacco” pubblicata ieri dal sindaco.

“La cosa ci sembra davvero assurda – spiegano -. Con questa ordinanza si va a colpire chiunque si metta a sedere su uno scalino, attività che generazioni di lucchesi e turisti fanno abitualmente per leggere un giornale, ammirare la città, mangiare un gelato o semplicemente riprendere il fiato nelle giornate di particolare calura. Se invece l’obiettivo è colpire i clochard, crediamo che la questione non si possa certo risolvere con 50 euro di multa, come – ne siamo certi – dimostreranno i fatti nella prossime settimane. Per altro nel regolamento di polizia urbana approvato dalla precedente amministrazione sono già contemplati tutti i divieti contenuti nella stessa ordinanza, tranne il divieto di sedersi sugli scalini o sugli spazi verdi: quello, volutamente, non era stato inserito, proprio perché è una norma contraddittoria, assurda, impossibile da attuare (chi controlla?), che va anche a colpire la vitalità della nostra città, sia delle nostre piazze che delle nostre Mura”.

“Nell’ordinanza, infatti, – proseguono – si legge che è fatto divieto a chiunque di sedersi ‘sul suolo pubblico o nelle aree ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio, sui sagrati delle Chiese, sui gradini dei piedistalli della statue e dei monumenti, sulle soglie, sulle pavimentazioni, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati purché attestanti su area pubblica o soggetta al pubblico transito, sugli spazi verdi, sugli arredi urbani (comprese le rastrelliere per le biciclette)’. Una famiglia non potrà più fermarsi a fare merenda su un baluardo? Un anziano non potrà più sedersi sugli scalini del sagrato di piazza San Michele per riposarsi un po’ o per leggere un giornale? E come si intende gestire l’attuazione di questa ordinanza durante l’imminente Notte Bianca o durante il periodo di Lucca Comics & Games che torna quest’anno al massimo delle sue possibilità?”.

“Che idea si ha dei giovani, dei bambini, dei cittadini tutti e dei turisti che vivono e frequentano la nostra città? – concludono le consigliere e i consiglieri -. Sono considerati un problema e un danno al decoro? Suggeriamo allora all’assessore Santini, che accoglie i turisti personalmente, di avvertire i visitatori che a Lucca non si potrà più sostare su uno scalino pena la multa”.