Panchieri (Pd): “Incoerenza tra l’ordinanza anti-bivacco e l’accesso off limits nella Ztl”

“Secondo i nuovi provvedimenti Lucca sembra più una città ‘da consumare’ che una città ‘da vivere’ e in cui vivere”. Così il segretario del il circolo centro storico del Partito democratico Roberto Panchieri interviene sulle Delibere anti-bivacco e sul nuovo regolamento per gli accessi nella Ztl varato dalla nuova giunta.

“Silenziata temporaneamente la querelle sul taglio degli alberi l’attenzione della città è rivolta ai provvedimenti di giunta relativi alla difesa del decoro urbano e alla modifica delle regole di accesso alla Ztl – spiega Panchieri -. Personalmente ritengo comprensibile un provvedimento che impedisca che nel centro Storico (direi dovunque) si creino situazioni che palesemente offendano il concetto di decoro. Pertanto giusto impedire e punire i cosiddetti bivacchi o cose similari. Altra cosa è imporre il divieto di ‘sedersi’ all’interno dell’intera area del centro storico, comprese le mura urbane. Questa scelta è sbagliata e, credo, illegittima, comunque tale da prestarsi a forme di interpretazione della norma totalmente prive di oggettività e chiarezza. Sarà interessante, ad esempio, verificare quanto verrà rispettata la norma nelle zone della cosiddetta movida“.

“Penso, pertanto, che la giunta dovrebbe apportare qualche elemento di maggiore chiarezza, tanto più che la severità di questo provvedimento cozza con la permissività introdotta dal secondo provvedimento, quello sulla Ztl – va avanti Panchieri -. Capisco che ci sono promesse elettorali da onorare, non mi scandalizzo di certo, ma bisogna essere un minimo coerenti. Allargare praticamente a dismisura gli ingressi e le percorrenze delle automobili dei turisti che raggiungono le strutture ricettive significa aumentare considerevolmente il traffico nel centro storico e, dunque, negare la necessità di proteggerne quel decoro che con apposito provvedimento si è deciso di tutelare. Molto facile prevedere le giuste rimostranze e proteste che giungeranno dai residenti. Ancora non è pienamente chiaro cosa intenda fare l’amministrazione comunale per il rilancio del centro cittadino, anche se mi pare che si vada silenziosamente affermando la linea di chi pensa che Lucca debba essere più una città ‘da consumare’ che una città ‘da vivere’ e in cui vivere.