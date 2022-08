Lega, Ilaria Benigni: “La mia priorità è l’ascolto del territorio”

Ilaria Benigni candidata Lega in Parlamento nel plurinominale Toscana Nord, commenta questa sua nuova avventura.

“A prescindere dalle reali possibilità di entrare in Parlamento, vorrei ringraziare il mio leader nazionale Matteo Salvini, il commissario regionale Mario Lolini, il responsabile organizzativo regionale Andrea Barabotti, e naturalmente il commissario provinciale Riccardo Cavirani, ogni giorno anche lui impegnato in una crescita del movimento fatta di contenuti. Sono loro che in una calda serata d’estate, esattamente domenica 21 agosto alle 22, di rientro da via Bellerio, mi hanno telefonato e mi hanno comunicato la mia candidatura in seconda posizione al plurinominale Toscana Nord – racconta -. Notizia bella e inaspettata, un titolo onorifico che mi riempie il cuore di gioia e di orgoglio. In questa tornata elettorale la Lega ha scelto di portare in Parlamento rappresentanti del territorio con lo scopo di poter avere maggiore rappresentatività possibile”.

La candidata illustra nel dettaglio le priorità per il territorio lucchese: “Sui temi lucchesi da portare all’attenzione dell’assemblea nazionale, tra i tanti su cui intendo avviare una proficua costruzione, c’è quello del turismo legato alla cultura, fondamentale motore di ripartenza – sottolinea Ilaria Benigni – . Penso alla grande opportunità della candidatura della nostra città a Capitale della cultura 2026 nel segno del maestro Puccini, insieme a Viareggio e Pescaglia. Penso alle Mura come patrimonio Unesco, valorizzando anche i sotterranei, e a una città che diventi vivace museo a cielo aperto. Ci sono ancora tante, troppe potenzialità turistico culturali inespresse. Poi i nodi della sanità di cui anche i nostri cittadini, oltre al personale stesso, accusano da tempo. La gestione della Regione nel capitolo sanità fa acqua da tutte le parti, serve una svolta”.

“Sia l’incarico di consigliere provinciale che quello di consigliere comunale a Capannori in questi anni mi hanno fatto crescere molto non solo politicamente – così la candidata alle prossime politiche per il Carroccio- . In consiglio comunale siamo il gruppo di minoranza più numeroso, e ognuno di loro è stata grande risorsa per me. Nel 2019 sono entrata in consiglio provinciale, ad oggi sono al secondo mandato. Anche qui proseguo in un percorso di crescita politica molto interessante ed intenso, nonostante che dopo la riforma Del Rio le province siano diventate enti di secondo livello e il campo delle competenze sia stato ridimensionato”.

Uno sguardo poi alla campagna elettorale delle prossime settimane: “Sarà una campagna flash con tempi molto stretti, ma memore della campagna elettorale delle amministrative a Lucca dove abbiamo corso anchLa candidata nel e qui in tempi ristretti posso dichiarare che a noi della Lega le imprese difficili ci piacciono e ci stimolano molto – evidenzia Ilaria Benigni – . Personalmente non cambierò il mio modus operandi: punto cardine sarà l’ascolto dei territori e di tutti i cittadini, mettendo me stessa a loro servizio, inoltre sarò la voce sul territorio del programma elettorale della Lega, con semplicità e chiarezza spiegando il nostro mandato di governo”

Ci sarà anche da combattere contro l’astensionismo: “Sono consapevole – afferma – che c’è una forte disaffezione al voto, però l’obiettivo mio, dei colleghi e della Lega in primis sarà quello di far capire a tutti i cittadini che dopo anni abbiamo la buona possibilità di rendere reale e fattivo il buon governo del centro destra a livello nazionale se solo ognuno di noi il 25 settembre, e solo in quel giorno, dalle 7 alle 23, si recherà alle urne ad esprimere la propria preferenza. L’astensione è una minaccia seria, rischia di far venire meno il buon governo di un Paese. Un piccolo gesto, votare il 25 settembre, può fare una grande differenza”.