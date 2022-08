Offese alla consigliera, Sicca: “Questo odio social deve finire”

Giovanni Sicca, presidente di Forza Italia giovani Lucca, torna sul tema dell’odio da social dopo le recenti vicende che hanno colpito nuovamente l’attenzione pubblica lucchese nei riguardi degli eventi sgradevoli che hanno coinvolto la consigliera comunale di Borgo a Mozzano, Yamila Bertieri.

“Abbiamo sentito tante bellissime parole di solidarietà qualche settimana fa, dopo il gravissimo caso che ha coinvolto Silvia del Greco, la consigliera del partito democratico che era stata offesa sui social, ma è stato un ‘cessate il fuoco’ fin troppo breve in quanto le pagine della nostra piana si sono macchiate di un altro caso analogo e altrettanto becero – afferma Sicca -. Gli odiatori, ancora non contenti, non si sono fermati e hanno deciso stavolta di bersagliare la consigliera comunale leghista di Borgo a Mozzano, Yamila Bertieri. Ancora una volta sono stati puramente atti di violenza gratuita, in quanto tali commenti irripetibili sono stati scritti sotto un post in cui la consigliera comunale stava riportando problematiche segnalate da alcuni cittadini. Visto che Yamila stava semplicemente svolgendo un servizio pubblico, per la quale è stata votata ed eletta in consiglio, trovo che quest’odio raccapricciante e inutile sia ancora più grave”.

“Prima non conoscevo Yamila di persona – aggiunge Sicca -, ma mi sono sentito comunque in dovere di contattarla in privato e di farle sentire la mia più totale vicinanza e di tutta Forza Italia perché chi fa del bene non può essere sempre preso di mira e non può vivere nella paura o nell’angoscia”.

“Ieri Silvia, oggi Yamila, e domani a chi toccherà? Per quanto – chiede Sicca – dovrà andare avanti questa storia prima che qualcuno apra gli occhi e inizi a far regolamentare in maniera seria i social con leggi severe per chi ha deciso di intraprendere la professione ‘dell’odiatore professionista’? Vogliamo aspettare che questi leoni da tastiera trovino il coraggio di posare il mouse e passino ad atti ancora più gravi dal vivo per muovere un dito? Io non ci sto. Come ho detto qualche settimana fa è necessario che vengano presi provvedimenti in tempi brevissimi e ribadisco che combatterò in prima linea questa battaglia con ogni mezzo possibile”.

“Quest’odio stupido, senza alcun colore politico – prosegue -, sta dilagando purtroppo non solo in Lucchesia ma in tutta la nostra amata penisola e non possiamo permetterci che le cose degenerino così. Questo clima è anche nettamente aumentato da quando è iniziata questa campagna elettorale, che vede protagonisti quasi quotidianamente personaggi che (invece di presentare le proprie idee come stiamo facendo noi di Forza Italia) passano le giornate ad attaccare gli avversari politici in maniera estremamente becera e poco elegante. Detto ciò, anche se questo odio da social non dipende del tutto da loro, ci tengo comunque ad invitare la classe politica italiana, in toto, ad abbassare i toni per dare il buon esempio e non essere i promotori di questo odio rosso, nero, verde, giallo che poi da ‘terreno fertile agli odiatori professionisti ‘senza colore’ che usano questa confusione per agire indisturbati. Questo odio ‘incolore’ va fermato e va fatto, per l’appunto, senza guardare il colore degli schieramenti politici o delle correnti di pensiero, perché è una cosa che coinvolge tutti e che va fatta per il bene comune di tutti gli italiani e non per un motivo personale o di coalizione partitica. Pertanto ci tengo ad aprire le braccia a chiunque di altro schieramento politico, sia esso di destra, centro o sinistra, voglia venire al mio fianco e al fianco di Forza Italia a portare insieme avanti questa battaglia contro l’odio”.