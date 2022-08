I big della Lega al gazebo di Viareggio.

“Il gazebo della Lega di Viareggio – dichiara Massimiliano Baldini, segretario comunale del partito di Matteo Salvini – ancora protagonista di presenze importanti a livello nazionale”.

Foto 2 di 2



Ieri è stata la volta dell’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, del responsabile organizzativo della Lega Toscana e candidato capolista della Lega al collegio proporzionale Massa Lucca Pistoia Prato Andrea Barabotti, dell’onorevole Manfredi Potenti, candidato della Lega al Collegio uninominale del Senato a Viareggio, Camaiore, Massarosa, Pisa e Livorno ma anche di Alessandro Valoti, del cda Fondazione Donizetti di Bergamo, di Matteo Turconi Sormani, assessore alla cultura del Comune di Lentate sul Seveso e di Mauro Santini, responsabile organizzativo della Lega della Provincia di Lucca.

“Tantissimi i cittadini ed i turisti che si sono fermati al nostro gazebo – continua Massimiliano Baldini – per chiedere informazioni sul nostro programma di governo, per prenotarsi alla manifestazione di Pontida, per prendere i gadgets della Lega. Siamo solo all’inizio ma il clima è già molto buono ed intorno al partito di Matteo Salvini c’è un grande entusiasmo che ci fa ben sperare in vista del 25 settembre. Un ringraziamento particolare va alla straordinaria squadra gazebo ed a tutti i militanti Lega di Viareggio per l’enorme lavoro che svolgono”.