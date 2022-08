L’ex assessora Bandoni: “La Notte Bianca? E’ un po’ démodé”

“La Notte Bianca? Un po’ démodé ormai”. Lo dice l’ex assessora Letizia Bandoni che interviene sull’iniziativa andata in scena ieri sera, invitando semmai a incentivare aperture serali tutti i venerdì sera d’estate.

“La notte bianca – afferma Bandoni in un post – è come dare un cesto di Nutella da 5 chili ad un figliolo e dirgli ‘hai 5 ore per finirlo’. E giù a capofitto, mani, testa finché ce n’è. Il risultato!? Eruzione cutanea e ore passate sul wc in preda ai crampi. Un evento bulimico, una città col mal di pancia. Se l’intento è quello, lodevole, di attrarre persone in centro, farlo con grande qualità ed incentivare il commercio, ma perché non si spostano le aperture serali del giovedì a tutti i venerdì di agosto? In contemporanea, ogni venerdì, si potrebbe mettere su un vero festival della musica adibendo una location al jazz, una alla lirica, una alla classica, una all’esibizione delle band giovanili, spargere dj set in un paio di piazze centrali e lasciare che i locali protraggano le aperture di un paio di ore ogni venerdì. Così avremmo davvero qualcosa per cui valga la pena scendere di casa, per tutti, magari qualche nome di richiamo per attirare anche quelli non avvezzi alle sole serate aperitivo….meno indigesto, più lungo e soprattutto che aspiri a diventare memorabile per tutti. Insomma, più Lucca. Di sicuro ambizioso. Paola Granucci e Mia Pisano sono sicura che sapreste superare ogni successo delle passate serate bianche: un po’ démodé ormai, non vi pare?”.