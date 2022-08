Elezioni, Olivati (Lucca Futura): “Dare precedenza ai disoccupati nella selezione degli scrutatori”

Precedenza ai disoccupati e sorteggio per la selezione degli scrutatori in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. È questo l’invito che il capogruppo di Lucca Futura, Gabriele Olivati, ha rivolto alla commissione elettorale – che si riunirà domani (31 agosto) -, durante la seduta consiliare di ieri sera (29 agosto).

“Questa buona pratica – ha proseguito Olivati -, introdotta da quasi 10 anni, dà la precedenza, per la scelta degli scrutatori, a persone disoccupate, privilegiando la procedura del sorteggio. Un approccio che garantisce l’imparzialità e che consente, a chi ne ha davvero bisogno, un’entrata in più. In caso di rinunce si lavorerà con le riserve per trovare i supplenti, ma invito la commissione elettorale a proseguire con questa modalità, apprezzata negli anni proprio per il suo carattere di equità”.