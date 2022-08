Via Pisana, Alfarano (Pd): “Ripristinare quanto prima il manto stradale”

“Ripristinare quanto prima il manto stradale sulla via Pisana, in prossimità della rotatoria di via delle Città gemelle, a sant’Anna. È questione di decoro e di sicurezza”. A dirlo è Enzo Alfarano, consigliere comunale del Partito Democratico, che in occasione della seduta consiliare di ieri sera (29 agosto) ha invitato sindaco e giunta a intervenire quanto prima sul dosso di asfalto creato sulla via Pisana, in direzione Lucca, vicino all’uscita della rotonda.

“Alcuni cittadini – spiega – mi hanno segnalato che il manto stradale in uscita della rotonda in via delle Città Gemelle su via Pisana, direzione Lucca, presenta una striscia di asfalto più alta rispetto al resto della sede stradale. La toppa è stata effettuata in conseguenza dell’intervento di Enel per il ripristino della corrente dopo il black out dello scorso 18 e 19 luglio, in prossimità del negozio La bottega di Lucca”.

“Il rialzo rappresenta un pericolo per i mezzi che svoltano in direzione Lucca, soprattutto in caso di pioggia. Raccomando, quindi, il più celere intervento per riportare il manto stradale a un livello accettabile”, conclude il consigliere.