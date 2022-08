Liberazione di Lucca, tre giorni di eventi con la società di mutuo soccorso Giuseppe Garibaldi

Fin dalla sua nascita la società di mutuo soccorso Giuseppe Garibaldi ha dedicato un’importante parte della sua attività alla memoria e alla riflessione storica coniugandola con la realtà attuale in cui viviamo.

Quest’anno il programma si articola in tre giorni. Sabato (3 settembre) dalle 18 alla Casa del Popolo di Verciano un gruppo di donne ricorderà Marinella Lazzarini, scomparsa nel 2014 ed esponente di spicco del femminismo lucchese, attraverso racconti, aneddoti, testimonianze e musica. La sua attività è stata lunga e coerente, lottando per i diritti delle donne, in difesa della legge 194, contro la violenza sulle donne e il femminicidio.

Il giorno dopo, domenica, alle 21 allo Stadio Bardo di Sorbano confronto con la Popolare Trebesto sulle esperienze attuali di sport popolare e antifascista dopo la proiezione del documentario Erno Egri Erbstein, l’allenatore errante realizzato da Pier Dario Marzi ed Emmanuel Pesi. “Non mancherà – dicono gli organizzatori – sicuramente una riflessione sulle ultime elezioni amministrative del Comune di Lucca: il neofascismo lucchese, proprio attraverso la penetrazione tra una parte della tifoseria della Lucchese, è riuscito a creare consenso sulle sue parole d’ordine, riuscendo a crearsi uno spazio politico che la nuova maggioranza di destra uscita dalle urne ha premiato nominando un fascista assessore allo sport”.

Ultimo appuntamento lunedì, 78esimo anniversario della Liberazione di Lucca: alle 18 al castello di Porta Santa Maria si rende omaggio alla memoria dei partigiani Vasco Braschi e Fausto Tonelli. A seguire, dalle 20 alla Casa del Popolo di Verciano si terrà la terza Festa del mutualismo.

“Da oltre due anni la nostra società, insieme alla Rete di solidarietà popolare – dicono dall’associazione di mutuo soccorso – svolge un’intensa attività autogestita di solidarietà e mutualismo nei confronti di soggetti e famiglie che vivono un disaggio sociale ed economico, senza fare alcuna distinzione etnica o di nazionalità. La festa, giunta alla terza edizione, sarà un nuovo momento di confronto e convivialità con cibo e musica insieme a attivisti/e e beneficiari/e della Rete e servirà per sostenere le attività mutualistiche”.

Sabato (3 settembre) dopo la pausa di agosto, ripartirà anche la raccolta e distribuzione settimanale di generi di prima necessità: al mattino al mercato contadino del Foro Boario e il pomeriggio alla Casa del Popolo di Verciano. Sarà quindi rilanciata nelle tre giornate anche la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene e materiali scolastici, particolarmente richiesti in questo periodo di avvicinamento alla riapertura delle scuole.