Antiquariato e Musica, Barsanti: “Unica nota negativa la chiamata di alcuni residenti alla municipale per il volume”

“Ieri sera si è svolta la prima di Antiquariato & Musica, con espositori, artisti e musicisti che hanno animato via del Battistero, corte Bartolini e corte del Gallo”. Parole dell‘assessore Fabio Barsanti, che commenta così sulla sua pagina Facebook la prima delle tre serate della manifestazione Antiquariato & Musica tenutasi ieri (31 agosto) nel centro storico di Lucca, che proseguirà stasera e domani, dalle 19 alle 23.

“Tre serate all’insegna dell’antiquariato, della musica e dell’arte – scrive Barsanti – grazie all’associazione antiquari, la quale ha deciso di riprendere una manifestazione interrotta per dieci lunghi anni”.

“Una piacevolissima serata, che ha visto come unica nota negativa – aggiunge – la lamentela, con relativa chiamata alla polizia municipale, da parte di alcuni residenti infastidito dalla musica, udite udite, alle 20,15. Questa maggioranza lavorerà per rendere la nostra città più a misura di tutti, anche di chi vuole semplicemente godersi una bella serata e divertirsi”.

“Complimenti all’associazione antiquari e a tutti coloro che hanno realizzato questa bellissima iniziativa. Appuntamento a stasera e domani sera – conclude l’assessore – non mancate”.

“Ho presenziato all’inaugurazione – ha detto il sindaco Mario Pardini – insieme a una delegazione della giunta comunale, per ribadire la vicinanza della nostra amministrazione a tutti coloro che danno un contributo per ravvivare Lucca con offerte culturali di qualità, capaci di attrarre sia i cittadini che i visitatori. Perché la nostra idea di città non è un museo a cielo aperto, ma un cuore pulsante di iniziative ed eventi capaci di soddisfare i gusti e le passioni di ogni tipologia di pubblico”.