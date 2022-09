Lunedì alla Bottega Equinozio il candidato del centrosinistra Marco Furfaro

Salario minimo, economia circolare, diritti: entra nel vivo la campagna elettorale per le politiche e a Lucca arriva Marco Furfaro, uno dei giovani esponenti della coalizione di centrosinistra Italia democratica e progressista e candidato per il Pd nel collegio plurinominale della Camera che comprende la provincia di Lucca.

Furfaro è uno dei primi big che sbarca in città in vista dell’appuntamento delle urne. L’occasione sarà lunedì prossimo (5 settembre), alle 18,30, durante un incontro pubblico alla Bottega Equinozio Altromercato, al baluardo San Colombano delle Mura di Lucca: insieme a lui ci saranno pure Serena Mammini e Anna Graziani, rispettivamente candidati della coalizione nei collegi

uninominali di Camera e Senato. Sarà offerto anche un piccolo aperitivo con prodotti del commercio equo e solidale.

“Stiamo vivendo una fase difficile per le famiglie e i territori del nostro paese – evidenziano gli organizzatori – La crisi

economica e sociale, la guerra alle porte dell’Europa, gli effetti dei cambiamenti climatici: elementi strettamente intrecciati tra loro, e che chiedono soluzioni urgenti e radicali. Di fronte a tutto ciò, l’appuntamento con le urne, per la scelta del nuovo parlamento, non può e non deve diventare un’occasione persa, rispetto alla costruzione di un cambiamento importante: è per questo che il centrosinistra punta sulla partecipazione, aprendosi al confronto coi cittadini e le organizzazioni presenti sul territorio, per costruire insieme una proposta ampia e convincente. L’incontro con Marco Furfaro va proprio in questa direzione: e l’invito va a tutte le persone interessate, perché insieme possiamo essere protagonisti di una nuova stagione di speranza e partecipazione”.